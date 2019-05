Лауда искал да даде двигател Мерцедес на Ред Бул

Спортният директор на Мерцедес Рон Медоус разкри, че Ники Лауда преди време е имал желание да сложи немския двигател в болидите на Ред Бул. Лауда искал Сребърните стрели да имат силен конкурент в първите си години.

"Спомням си, че в ранните години Ники много искаше да даде на Ред Бул двигател Мерцедес. Идеята му беше, че това ще ни направи по-силен тим, защото ще имаме по-силна конкуренция".

Не всички в немската компания били съгласни. "Естествено, ние не искахме такова нещо, а предпочитахме да си го запазим само за себе си. Наложи се да го убеждаваме, но в крайна сметка той ни разбра. Аз пък си давам сметка, че тази идея му беше дошла, защото той искаше да ни направи по-силни всеки божи ден".

