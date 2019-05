Мерцедес привлекли Хамилтън заради Лауда

Без намесата на Ники Лауда, Мерцедес може би нямало да бъдат убедени да платят необходимите пари за Люис Хамилтън през 2013, разкри Рос Браун. След като се раздели с Макларън, британецът доминира във Формула 1 и чупи всякакви рекорди.

Ники Лауда почина на 70 години, а смъртта му предизвика много спомени и анализи за неговата кариера като пилот и като ръководител. "Първата ни работа беше да привлечем Люис към отбора. Ники беше най-важният в този процес" сподели Браун пред Motorsport-Total.

"Аз убедих Люис да ни обърне внимание, но Ники беше този, който убеди борда на Мерцедес да ни отпуснат необходимите пари. Което беше трудна задача. В крайна сметка се оказа много важен момент за последвалото развитие на тима".

"Заветът му е огромен. Той беше фундаментална част от развитието на отбора, който в момента доминира във Формула 1, и който може да се окаже най-успешният в историята на спорта".

