Мерцедес може би ще преминат границата от 1000 к. с.

Новият двигател на Мерцедес, който ще видим в предстоящия кръг за Гран при на Канада, може би ще премине границата от 1000 конски сили. W10 ще получи ъпгрейд с още 20 коня, твърди италианското издание на сайта Motorsport.com.

Засега е трудно да се прецени дали информацията е спекулативна или е изблик на кошмарни видения от родината на Ферари. Скудерия вече изостава на повече от сто точки зад лидерите от Мерцедес след първите шест старта, така че евентуална контраатака изглежда прекалено утопично.

Пистата "Жил Вилньов" в Канада дава предимство на по-мощните двигатели, а в момента тъкмо това е единственото преимущество на червения тим. Миналата година Себастиан Фетел спечели квалификацията и състезанието, но сега нещата не изглеждат толкова обещаващи. А дали е възможно Люис Хамилтън да спечели в Монреал за седми път в своята кариера и да изравни рекордното постижение на Михаел Шумахер?

