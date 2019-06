Две състезания трябва да отпаднат от календара

Шефът на Либърти Медиа Чейс Кери заяви, че два старта ще отпаднат от календара на Формула 1 през 2019. Ръководството вече потвърди две нови състезания – във Виетнам и Холандия. В същото време, общата бройка на надпреварите няма да се промени-

"Смятам, че е важно да имаме нещо ново в календара, но не бива да разбъркваме всичко непрекъснато" отбеляза Кери, цитиран от Ла Прес. "Горди сме, че имаме устойчиви взаимоотношения с много от промоутърите и целта ни е те да се превърнат в дългогодишни партньорства".

"Колкото до броя на състезанията, ще помислим добре преди да решим да ги увеличаваме. Ако имаме два нови старта следващия сезон, то общата бройка състезания ще остане непроменена".

От сегашните надпревари има съмнения за бъдещето на няколко: "Каталуния", "Силвърстоун", "Хокенхайм", "Монца" и "Ерманос Родригес". Преговорите продължават.

Two current races must go in 2020 - Carey https://t.co/7X49SJOGwM