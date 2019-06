Как Йос Верстапен стягал Макс да се подобрява

Макс Верстапен разкри, че баща му Йос го е натискал да се подобрява при всяка една възможност по пътя към Формула 1. Верстапен старши, който за осемгодишната си кариера се състезаваше най-вече за слаби отбори, е инвестирал много средства, време и усилия в развитието на своя син. Усърдието и на двамата беше възнаградено, след като през 2016 Макс стана най-младият победител в състезание, а днес само на 21 е един от най-талантливите на трасето.

"Още от ранна възраст баща ми набиваше в главата, че трябва да работя много усилено. Не само на пистата, но и извън нея трябва да работиш както върху подобряването на колата, така и върху себе си" сподели Макс на своя уебсайт.

"Трябва да използваш всичко около себе си, за да постигнеш по-добри настройки, или пък да ти бъде по-удобно в болида. Баща ми винаги ме стягаше да правя това, да търся още по-добри резултати".

Йос Верстапен още има роля в представянето на сина си, макар и не чак толкова голяма, колкото преди години. "Винаги е много полезно да имаш баща, който знае много за това, което правиш, и го е правил лично. Винаги е много приятно да споделяш с него".

