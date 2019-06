Рено ще бележи. Напишете го!

Даниел Рикардо очаква Рено да започне да започне да отбелязва добри резултати още преди края на настоящия сезон. Австралийският пилот се премести от Ред Бул във френския тим с ясното съзнание, че успехът ще дойде трудно, но въпреки това, представянето на Рено е под очакванията.

След като миналата година завършиха четвърти в шампионата, Рено бяха фаворити да запазят позицията и през 2019. Само че заради проблеми с надеждността и понякога сериозна липса на темпо, те се смъкнаха до осмото място. Независимо от всичко, Рикардо успява да поддържа своята прословута усмивка:

"По отношение на резултатите не сме там, където се надявах да бъдем, но енергията и атмосферата в отбора са отлични. Просто трябва да се науча да бъда спокоен" сподели Даниел пред френското издание Екип.

"Формула 1 е сложна наука, която изисква време. Имам договор до края на 2020, резултатите са малко разочароващи, но все още се намираме във фаза изграждане. Убеден съм, че резултатите ще започнат да пристигат преди края на сезона. Напишете го това!"

Renault will get results, ‘you can write that down’ https://t.co/ocKuACV1bO #F1 #Ricciardo