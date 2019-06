Хамилтън и Ботас пак начело след първата тренировка

Люис Хамилтън оглави първата свободна тренировка за Гран при на Канада, плътно следван от съотборника си Валтери Ботас. Мерцедес бяха почти секунда по-бързи от преследвачите си – Шарл Леклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. Нужно е да се уточни, обаче, че лидерите записаха най-бързите си времена с гумите софт, докато останалите ползваха само медиум, така че за момента още е рано да се прецени какво е разпределението на силите.

Себастиан Фетел остана пети на повече от секунда зад Хамилтън и на около две десети зад Верстапен. Шесто време даде Кими Райконен с Алфа Ромео, който пък остана само на някакви си четири стотни от бившия си съотборник в Скудерия. Разноцветното топ 10 беше допълнено от Карлос Сайнц с Макларън, Даниел Рикардо с Рено, Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Кевин Магнусен с Хаас.

@RGrosjean heads out on track, and takes a bit of the garage floor with him! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/vTwn0YL1tT — Formula 1 (@F1) June 7, 2019

Пиер Гасли не беше убедителен и даде едва 13-то време с втория Ред Бул. Уилямс пак бяха на дъното, а Роберт Кубица беше сменен за сесията от Николас Латифи. Като цяло нямаше сериозни инциденти, с изключение на едно завъртане и лек удар в огражденията на Джовинаци с Алфа Ромео, който за кратко изведе виртуална кола на сигурността.

Снимка: Getty Images