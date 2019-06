Ферари оглавиха втората тренировка, проблеми за Хамилтън

Шарл Леклер с Ферари оглави втората свободна тренировка в Канада, плътно следван от своя съотборник Себастиан Фетел. Пилотите на Скудерия записаха най-бързите си обиколки с меките гуми, а третият Валтери Ботас остана на 134 хилядни зад тях. Люис Хамилтън направи само осем обиколки, защото изпусна колата на завой и удари задна дясна гума в стената. Британецът успя да прибере болида в бокса със разпадаща се гума, но пораженията се оказаха по-сериозни и тренировката за него приключи.

It's pretty rare to see Lewis Hamilton make a mistake like this...



...especially at a track where he's won SIX times #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/kgefZbtC0Y — Formula 1 (@F1) June 7, 2019

Пилотите на Ред Бул останаха извън топ 10, но Верстапен и Гасли наблегнаха на повече стинтове с твърди гуми. В първия половин час Пиер се препречи на Макс, вследствие на което холандецът закачи стената и до края на сесията нямаше много добро темпо.

Street sweepers All the best action shots from Friday practice in Montreal https://t.co/oJox1xjRIz #CanadianGP pic.twitter.com/8wlpaJiK7U — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 7, 2019

Карлос Сайнц с Макларън записа впечатляващо четвърто място само на 37 стотни зад лидера Леклер. Пети остана Кевин Магнусен с Хаас на малко под осем десети изоставане от Ферари. Времето на Хамилтън преди да се оттегли беше достатъчно за шеста позиция, а след него се нареди Серхио Перес с Рейсинг Пойнт.

Friday at the #CanadianGP comes to an end as the chequered flag is waved.@Carlossainz55 finishes the session in P4, with @LandoNorris P11. pic.twitter.com/Ma7KUYNwte — McLaren (@McLarenF1) June 7, 2019

Топ 10 допълниха двата болида на Рено, като Рикардо беше по-бърз от Хюлкенберг, а десети резултат даде Ланс Строл с Рейсинг Пойнт.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images