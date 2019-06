Хамилтън няма да бъде наказан за смяна на скоростите

Люис Хамилтън е повредил скоростната си кутия във втората свободна тренировка, но тя е била стара, така че няма да има наказание за смяна. Много от отборите планирано използват стари скоростни кутии по време на тренировъчните сесии, именно за да се застраховат от евентуални инциденти, докато бъдат намерени най-добрите настройки. Според правилника, за период от шест състезания с пет места на старта се наказват само непланирани замени.

Във втората петъчна тренировка петкратният световен шампион изпусна колата и удари задна дясна гума в стената. В резултат на тежкия сблъсък, гумата се разпадна, а в последствие са установени повреди по пода и скоростната кутия. Така Хамилтън не успя да се върне на пистата.

"Момчетата наистина се постараха да я ремонтират, но просто нямаше достатъчно време" сподели Люис. "Беше невинна грешка, правих дълъг стинт с медиум гумите и търсех лимита. Очевидно се поднесох на девети завой. Случват се такива неща. Не е никак приятно да гледаш тренировката от бокса. Все едно си в кабинета на директора, докато другите са в класната стая".

