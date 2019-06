Фетел най-бърз преди квалификацията в Канада

Себастиан Фетел даде най-добро време в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Канада. Плътно зад него остана Шарл Леклер, а като цяло Ферари изглеждат като най-бързия отбор на пистата "Жил Вилньов". Мерцедес останаха трети и четвърти, като Люис Хамилтън беше на четири десети зад лидера, а Валтери Ботас на близо седем.

As the clock ticks down in FP3 there's a great battle going on between Ferrari and Mercedes...



Bottas briefly posted the quickest time before Ferrari roared back with first Leclerc and then Vettel dipping into the 1:10s



