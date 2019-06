Уникален Фетел грабна полпозишъна под носа на Хамилтън

Себастиан Фетел възроди надеждите на Ферари, като спечели полпозишън в Канада с уникална обиколка в самия край на квалификацията. Това беше първата му победа в квалификация от 17 състезания насам. Четирикратният световен шампион изглежда успя да изстиска абсолютния максимум от болида, докато по-младия му съотборник Шарл Леклер остана трети зад Люис Хамилтън.

Даниел Рикардо показа много силно темпо и ще стартира от втора редица. Валтери Ботас се поддаде на напрежението и допусна грешки, които му отредиха шеста позиция зад петия Гасли с Ред Бул. Макс Верстапен не успя да стигне до Q3 заради непремислена стратегия на отбора и лошо стечение на обстоятелствата.

Първата фаза на квалификацията премина без инциденти, а Ферари бързо окупираха челото, като само Валтери Ботас беше непосредствено зад Леклер. Под чертата останаха и двата болида на Рейсинг Пойнт, Кими Райконен с Алфа Ромео и Ръсел и Кубица с Уилямс.

But @lance_stroll left it all out there on the track today #MakeItCount #F1 #CanadianGP https://t.co/XxfBlVycDC — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) June 8, 2019

Q2 се оказа напрегната за Ред Бул – те искаха да използват гуми медиум, за да започнат състезанието с тях, но това очевидно се оказа голям риск. Верстапен нямаше достатъчно темпо, а и трафикът се оказа сериозен. Холандецът се оплака по радиото от гумите и задръстванията. Гасли "обу" най-меките гуми, което го постави непосредствено зад лидерите.

В самия край на втората фаза Кевин Магнусен с Хаас катастрофира в стената на необичайно място – на старт-финалната права. Датчанинът се отърва невредим, но сесията беше прекратена с червен флаг. Така Верстапен падна в жертва на обстоятелствата, защото не можа да завърши бързата си обиколка и остана 11-и. Ромен Грожан също проклинаше късмета си по радиото.

We were just very unlucky with the red flag in qualifying. That's how it goes sometimes. It means I'll have a bit more work to do tomorrow. I will give it my all to have a good race and gain a few positions #KeepPushing #CanadianGP pic.twitter.com/TbiAgWrCQk — Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 8, 2019

Останалите, които отпаднаха, бяха Квят с Торо Росо, Джовинаци с Алфа Ромео и Албън с Торо Росо. Q3 се забави, докато останките и болида на Хаас бъдат отстранени от пистата.

След първите излизания Хамилтън постави рекордна обиколка на трасето и оглави класирането, докато неговият съотборник Ботас изгуби контрол и се завъртя, но успя да се опази от удар.

Big spin for Bottas coming out of Turn 2



Big spin for Bottas coming out of Turn 2

The Finn somehow manages to avoid hitting the wall #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/sMcaiE0Geu — Formula 1 (@F1) June 8, 2019

При вторите излизания Валтери не успя да постигне темпо за нещо повече от шеста позиция. За разлика от него Люис направо летеше и записа втори рекорд. Шарл Леклер не успя да се възползва докрай от предимството на Ферари на правите и остана зад британеца. Денят, обаче, принадлежеше на Фетел, който направи феноменална обиколка и грабна победата в квалификацията.

Топ 10 беше допълнено от Нико Хюлкенберг с Рено на седмо място, Ландо Норис и Карлос Сайнц за Макларън и Кевин Магнусен, който беше успял да се класира за последната фаза преди да катастрофира.

Qualifying comes to an end in Montreal with Lando finishing P8, Carlos P9. #CanadianGP



Nice work, team. pic.twitter.com/JpoTchQ8LZ — McLaren (@McLarenF1) June 8, 2019

