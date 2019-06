Не исках да спечеля по този начин, заяви Хамилтън

Люис Хамилтън записа седмата си победа в Канада, след като през цялото състезание беше втори, но стюардите наказаха Себастиан Фетел и го пратиха зад британеца. Пилотът на Мерцедес многократно повтори, че не е искал да спечели по този начин, но това не промени ситуацията по никакъв начин.

"Първо искам да благодаря на всички в отбора, защото без техните усилия сега нямаше да съм тук" сподели Хамилтън след края на надпреварата. "Не исках да спечеля по този начин. Натисках здраво през цялото време и принудих Себастиан да сгреши. Той мина нашироко и почти се ударихме, но това е моторният спорт".

Фетел от своя страна каза още по радиото, че не е съгласен с наказанието, защото след връщането на пистата не е имало къде другаде да отиде. Люис, обаче, заяви, че това си е неговата гледна точка. "Когато се връщаш на пистата, трябва да го направиш внимателно встрани от състезателната линия".

HAMILTON: "That's absolutely not the way I want to win... I forced the error and he went wide... we nearly collided, but that's motor racing"#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/qU8GHyYWIv