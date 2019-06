Фетел призова публиката да не освирква Хамилтън

Себастиан Фетел беше силно яростен след края на Гран при на Канада. Четирикратният световен шампион водеше уверено през цялото време, но допусна грешка, която според мнозина беше прекалено сурово наказана от стюардите и лиши Ферари от първа победа за сезона.

След края на състезанието Себастиан изскочи от болида си и веднага отиде право при стюардите, за да им иска обяснение. Немският пилот очевидно не постигна промяна на ситуацията, но изглежда поне охлади нервите си, за да се качи на почетната стълбица. Публиката го аплодираше бурно, а освиркваше Хамилтън.

"Питайте хората какво мислят. Направихме голямо шоу" коментира Фетел. "Но не трябва да освиркват Люис, защото не е той този, който взима решенията. Нека да освиркват тези странни решения".

В крайна сметка пилотът на Ферари видя позитивната страна, а именно, че в това състезание силите бяха почти изравнени, а борбата оспорвана.

"Състезанието всъщност беше хубаво и аз много се забавлявах. Люис беше като че ли по-бърз, но успяхме да го удържим."

VETTEL: "The people shouldn't boo at Lewis... I really enjoyed the race and the crowd. Lewis was a bit faster, but we were able to keep him behind. Ask the people what they think"#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/iUAXm7vPMs