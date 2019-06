Бътън взе страната на Фетел, Волф защити решението на стюардите

Бившият световен шампион Дженсън Бътън не одобрява намесата на стюардите, която отне победата на Себастиан Фетел в Канада и я подари на Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари диктуваше темпото през цялото време, но допусна грешка, която беше наказана с 5 секунди. Немецът излезе от пистата на трети завой, след което се върна на трасето по не най-добрия начин.

"Много е тъжно да гледаш как една страхотна битка между двама многократни световни шампиони се решава по такъв начин – стюардите ограбват и нас, зрителите" коментира Бътън пред Скай Спортс. "Да, Себ сгреши, но според мен това беше състезателен инцидент. Ти се движиш с 160 км в час и няма как просто веднага да заковеш на място".

"Тъжно е и да гледаш Люис на подиума, защото той иска да побеждава, но не така. Той притискаше Себ през цялото време и го принуди да сгреши, но не успя да се възползва от тази грешка на пистата – а според мен това е истинското състезание. Но заради стюардите остава един горчив вкус в устата след такава чудесна надпревара".

От своя страна, Тото Волф коментира, че тези решения никога не са лесни, защото нещата никога не са черни и бели. "Никога не е 100 процента черно и бяло, по-скоро е 60 на 40. Само че трябва да разчитаме на правилата, ако искаме да се състезаваме. А ако ще променяме правилата – аз съм ЗА".

"Where am I supposed to go?"#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4