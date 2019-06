Ферари ще обжалват наказанието на Фетел

Ферари официално обжалват наказанието на Себастиан Фетел, което му отне победата в Гран при на Канада и я подари на Люис Хамилтън. Четирикратният световен шампион допусна грешка под натиска на петкратния световен шампион и мина през тревата на завой три. Стюардите прецениха, че той се е завърнал по опасен начин на пистата и е принудил пилота на Мерцедес да удари спирачки, за да избегне удар.

Наказанието е формулирано по член 38.1 от правилника. Ферари разполагат с 96 часа да предоставят доказателства в подкрепа на възражението. Фетел получи и 2 точки към своя лиценз.

