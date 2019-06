Формула 1 се е изродила, смята Фетел

Тема номер 1 след Гран при на Канада стана противоречивото решение, с което стюардите лишиха Себастиан Фетел от победата и тя отиде при Люис Хамилтън. Мненията се разделиха на две – едните, които защитават пилота на Ферари, и другите, които смятат, че такива са правилата, независимо дали са лоши или добри.

Себ се защити с обяснението, че след като е загубил контрол, връщането му на пистата е било част от овладяването на болида, а не е било съзнателно намерение да пресече пътя на своя преследвач. Стюардите, обаче, виждат нарушение на правилника, макар че в такива ситуации отсъжданията никога не могат да бъдат стопроцентови.

"Това вече не е спортът, в който се влюбих" сподели Фетел с горчивина. "Всички звучим като юристи. Това не помага на спорта".

"Аз съм за чистите състезания. Обичам да се връщам в спомените си към старите времена, със старите коли и старите пилоти. Истинска чест е да се срещнеш и говориш с тях. Те са герои. Иска ми се да можех да се състезавам по тяхно време, а не днес. И го казвам като цяло, не само заради днешното решение".

"Трябва да говорим официално, което не е правилно. Трябва да можем да казваме това, което мислим, само че не можем. Не одобрявам състоянието на спорта днес".

"Върнах се на пистата, Люис трябваше да реагира, но според мен това е част от състезанието, и смятам, че много от старите пилоти, както и зрителите по трибуните, биха се съгласили."

Шампионът от 1992 Найджъл Менсъл също подкрепи Фетел: "Срамота. Никаква радост да гледаш такова състезание. Двама шампиони карат брилянтно, а накрая се стига до фалшив резултат. Какво трябваше да направи Себ? Луда работа. Колата се повлече и в този момент той беше просто пътник".

"I love my racing and I am a purist, [but] I disagree with where the sport is now. It's not about the decision today. We have all this wording, and we all sound a bit like lawyers. It gives no edge to people and no edge to the sport." – Sebastian Vettel. #CanadianGP @F1 #Seb5 pic.twitter.com/obXiCw7v6r