Прекалено много политика вижда Верстапен във Ф1

Във Формула 1 има прекалено много политика, смята пилотът на Ред Бул Макс Верстапен. Той изказа своето мнение по повод заключителните преговори между собствениците Либърти Медиа, ФИА и отборите за постигане финален вариант на правилата за 2021. Тази седмица има среща между всички тях в Париж, като пилотите също са поканени на обсъжданията.

21-годишният холандец смята, че със сигурност ще се стигне до конфликти. "Разбира се, че всеки си гледа собствените интереси" сподели той пред холандския вестник Де Телеграаф.

"Мерцедес искат много малко неща да се променят, но тимовете по-назад винаги искат различни правила. Заводските отбори и клиентските искат други неща. Прекалено много политика е намесена".

От гледна точка на Верстапен, а и на много други пилоти, важното е те да разполагат с коли, които могат по-лесно да участват в близки преследвания с опонентите. "Понякога състезанията са забавни, но като цяло е много трудно да настигаш. Надявам се да измислят нещо по въпроса, защото ако ни дадат възможност да се надпреварваме, това ще е по-забавно и за публиката".

