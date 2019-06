Макс при Люис в Мерцедес, намекна Йос Верстапен

Интересен намек за бъдещето на Макс Верстапен направи баща му Йос. Миналата седмица Хелмут Марко от Ред Бул призна, че отборът може да изпусне 21-годишния холандец, ако не успее да го снабди с шампионски болид. "Естествено, че се притеснявам" сподели Марко пред Ла Гадзета дело Спорт. "В момента има само една шампионска кола и тя е Мерцедес. Ние направихме крачка назад, въпреки че в момента малко се подобряваме".

Йос Верстапен е споделил в Туитър статия, която цитира думите на Хелмут Марко, че синът му може да направи трансфер. Верстапен-баща рядко е активен в социалните мрежи, така че въпросното ретуитване допълнително подклажда слуховете.

Елементарната логика показва, че Макс би се преместил само в по-силен отбор – тоест Ферари или Мерцедес. Ферари вече привлякоха негов връстник – Шарл Леклер, а дори Фетел да се пенсионира (което са пак само спекулации), изглежда малко вероятно да заложат на двама младоци.

Остава единствено Мерцедес, които имат Хамилтън, а Ботас все още не е получил удължаване на договора, така че мястото му не е сигурно. Ако Верстапен се озове в най-силния тим, до най-силния пилот, със сигурност ще стане доста интересно. А в по-смелите си мечти, ако Ферари изравнят сили с Мерцедес, можем само да си представяме в каква модерна класика би могъл да се превърне двубоят Верстапен – Леклер…

Will Max Verstappen be at Red Bull next season?https://t.co/poOhcepztQ