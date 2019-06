Рос Браун иска повече прозрачност в работата на стюардите

Спортният директор на Формула 1 Рос Браун изрази мнение, че феновете трябва да вникват по-добре в работата на стюардите, за да могат да разберат по-добре решенията, които те взимат. Конкретният повод е разразилата се буря от спорове дали е справедливо наказанието на Себастиан Фетел, което му отне победата в Гран при на Канада.

"Разбирам как се чувства Фетел и също така знам, че Ферари ще обжалват наказанието" сподели Браун. "Също така знам, че стюардите имат много сложна задача, защото им се налага да вземат решение за много кратко време, което може да се отрази на изхода от цялото състезание".

"Аз нямам право да дам мнение по конкретното решение, защото това не е правилно от позицията, на която се намирам. Уважавам много работата на стюардите и техния професионализъм. Сигурен съм, че те ще са първите, които биха предпочели изхода на което и да е състезание да зависи от тяхно отсъждане".

"Осъзнавам колко е трудно за феновете да приемат, че пилотът, който стои на най-високото стъпало на подиума, не е този, който пръв е пресякъл финалната линия. Именно по тази причина е много важно да има прозрачност, когато трябва да се обяснява работата на стюардите – особено в такъв сложен спорт като Ф1."

"Ще бъде много полезно да работим заедно с ФИА върху варианти как стюардите да могат да обясняват на феновете чрез достъпен език защо са взели дадено решение и как точно са стигнали до него".

