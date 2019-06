Хонда ще пуснат нов двигател във Франция

Хонда ще представи второто подобрение за 2019 на своя двигател на пистата "Пол Рикар" следващия уикенд. Първият ъпгрейд дойде през април, едва няколко състезания след началото на сезона. Тогава Хелмут Марко заяви, че версията от Баку първоначално е била планирана за Монако.

Сега холандският вестник Де Телеграаф съобщава, че във Франция Ред Бул и Торо Росо ще могат да се възползват от втория ъпгрейд. Развитието на Хонда изглежда обещаващо, но това също така означава, че и двата отбора ще изчерпат позволената бройка от три двигателя на сезон. Всяка следваща смяна ще бъде наказвана, независимо дали е заради повреда или поредно подобрение.

"Вярвам в Хонда" заяви Верстапен. "Работим здраво, за да подобрим представянето. В следващите състезания ще видим къде се намираме. С повече мощност и с по-добър баланс на колата ситуацията ще изглежда съвсем различно".

