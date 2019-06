Задължително участие на новобранци в тренировките

От 2021 ще бъде въведено ново правило, което задължава отборите от Ф1 да пускат новобранци в петъчните тренировки, или поне има такива слухове. За новобранец се приема всеки пилот, който е взел участие от 0 до 2 официални състезания максимум. Дебютантът в отбора на Уилямс Джордж Ръсел изрази мнение, че новото изискване ще постави новобранците под голямо напрежение.

Самият Ръсел за първи път се появи във Ф1 като на два пъти кара за Форс Индия в тренировки в края на 2017. По начало той подкрепя идеята да се дава шанс на младите, но не и да е задължително изискване за всички отбори.

"Да влезеш например в първата петъчна тренировка, да направиш 20 обиколки – ти ще искаш да направиш добро впечатление, а това е много трудно без никакъв опит. Така че това може повече да ти навреди на кариерата, отколкото да ти помогне. Миналата година бях резервен пилот за Мерцедес, така че знаех какво е да отидеш на много състезания – вероятно това е най-уморителната част".

