Хюлкенберг е бил близо до подпис с Ферари през 2014

Пилотът на Рено Нико Хюлкенберг разкри, че през 2014 е бил близо до подпис с Ферари, макар и да не знае колко точно. Той разкри, че са възможността за договор е била реалистична. По това време той беше пилот на Заубер и беше направил добро впечатление с темпо и класирания в топ 6.

Същевременно Фелипе Маса напусна Ферари и тимът се оглеждаше за негов заместник. "Човек никога не знае как се развиват нещата, защото хората, които взимат решенията, не ти казват нищо" сподели Нико. "Определено имаше разговори и възможността беше съвсем реалистична, при това за добър период, но в крайна сметка не се случи".

Прие евентуално преминаване в червения тим, Хюлкенберг щеше да партнира на Фернандо Алонсо. На въпрос дали испанецът може да е повлиял изборът да се спре върху Райконен, вместо върху Нико, той отвърна така: "И на мен ми се иска да знам".

Немецът сподели, че по-късно е говорил с Фернандо по въпроса, но така и не му е станало ясно. "С Фернандо никога не може да си сигурен дали това, което казва, е същото, което има предвид…"

"Според мен той обича игрите и честно казано не мога да преценя дали ме е подкрепял или не, но така или иначе всичко вече е минало".

