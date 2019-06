Ферари няма да обжалват наказанието на Фетел от Канада

Английският вестник Дейли Мейл и други източници излязоха с информация, че отборът на Ферари е преосмислил решението си до обжалва наказанието на Себастиан Фетел в Канада. Припомняме, че четирикратният световен шампион беше лишен от първа победа за сезона, след като стюардите му дадоха 5 секундно наказание за опасно връщане на пистата.

Фетел беше бесен, а светът на Ф1 се раздели на две по въпроса дали мярката е била справедлива. Вече няколко дни коментарите по темата не стихват, но ето че драмата изглежда най-накрая ще бъде приключена.

Според информацията, има ново видео доказателство, на което се вижда, че Фетел първо е овладял колата, а след това е завъртял волана втори път, така че да блокира Хамилтън. При наличието на подобен факт, наказанието изглежда напълно основателно. Аргументът, с който Себ се оправдаваше, че "не е имало къде да отиде", се обезсилва.

Ferrari 'will not appeal' Sebastian Vettel’s penalty from Canadian GP ... despite earlier insisting they had already done so https://t.co/biIyl3Pass