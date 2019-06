Фетел може да получи дори по-тежко наказание при преразглеждане

Темата за наказанието на Себастиан Фетел, което промени резултата в Гран при на Канада, започва да се преобръща. Първоначалните реакции към отсъждането на стюардите беше в полза на пилота на Ферари, като зад Себ застанаха редица бивши шампиони и други личности от Ф1. Италианският тим се беше заканил да обжалва наказанието, но се отказа малко преди изтичането на крайния срок (до 4 дни след събитието).

Според слуховете, причината да оттеглят възражението си, е в появил се нов видео материал. На него се вижда, че Фетел първо овладява болида, след което съзнателно прави маневра, с която затваря Хамилтън, така че Люис набива спирачки. Ферари, обаче, обмислят друга процедура, на която имат право – да искат преразглеждане на решението. Срокът за това е до следващия кръг във Франция, но шефът на Мерцедес Тото Волф смята, че не е добра идея.

"Няма как да отменят наказанието" сподели той пред австрийската преса. "В най-лошия случай, ако се стигне до преразглеждане на ситуацията, стюардите може да решат, че е необходимо дори по-строго наказание".

"Говорих с шефа на Ферари Матиа Биното и той смята, че инцидентът не е за стопроцентово наказание. Смятам, че той стопроцентово греши. Фактът е, че Фетел излезе извън пистата и после се върна обратно. След това погледна в огледалото и притисна Люис към стената. Ако Люис не беше натиснал спирачките, двамата щяха да катастрофират. Така че наказанието е адекватно. Може и да е спорно по някакъв начин, но в тоя спорт никой не е насила".

