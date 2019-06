Ново правило улеснява пътя на пилотите към Ф1

От 2020 ново правило ще стимулира и улесни пътя на пилотите кандидати за влизане във Формула 1. Участието в петъчните тренировки на състезателните уикенди ще носи точки за суперлиценза, който е необходим за Ф1.

Сега състезателят, който иска да влезе в най-престижния моторен спорт, трябва да има 40 точки в своя суперлиценз. Те могат да бъдат трупани в няколко различни категории като Формула 2, Индикар и други. От следващата година пилотите, които са успели да натрупат минимум 25 точки, ще могат да участват в петъчните тренировки, за което ще получават още.

Пример за такъв пилот в момента е Николас Латифи – водач във временното класиране във Формула 2 и резерва на Уилямс, който замести Роберт Кубица в първата свободна сесия преди Гран при на Канада.

Всеки изминати 100 км в тренировка ще бъдат награждавани с бонус точка, стига да няма и отнети заради наказания, разбира се. Има, обаче, таван от 10 точки, които могат да бъдат спечелени по новия начин, и то в рамките на три сезона.

Към списъка състезания, които носят точки за суперлиценз, ще бъдат прибавени и новите W серии (за жени пилоти).

