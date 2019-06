Труден уикенд очакват Ферари във Франция

Отборът на Ферари очаква труден уикенд за предстоящото Гран при на Франция, тъй като пистата "Пол Рикар" не е подходяща за особеностите на червения болид. Миналия кръг Себастиан Фетел спечели в Канада, преди да бъде наказан и да загуби първата победа за сезона заради "опасно каране". Изгледите за следващото състезание не са добри според шефа на тима Матиа Биното:

"Пол Рикар" беше неудобна писта за нас миналата година и като цяло сме наясно, че такъв тип трасе не е подходящо за нашия пакет."

През 2018 Люис Хамилтън спечели надпреварата, след като Себастиан Фетел се блъсна със съотборника на британеца Валтери Ботас. Тогавашният пилот на Ферари Кими Райконен остана трети след Макс Верстапен с Ред Бул.

"Ще имаме някои малки подобрения, разни елементи, които ще ни помогнат да вървим по пътя на правилното развитие. Те няма да ни решат проблемите, но поне ще съберем доста данни, които да ни помогнат."

BBCSport: Ferrari are already expecting the worst from the French Grand Prix. Team boss Mattia Binotto says they'll struggle. Read: https://t.co/1CifO8GU7z #bbcf1 pic.twitter.com/zD2HiOmFQN https://t.co/63dhTy12em https://t.co/qwq5GEXwQp #Sportsbooks #Betting