Хорнер е против новите ограничения за 2021

Част от новите планове на Формула 1 за 2021, които би трябвало да направят състезанията по-интересни и непредвидими, е забраната тимовете да работят по колите след като излязат за първата фаза на квалификацията. Това е промяна по така нареченото правило "парк ферме" (от френски, означава буквално "затворен парк") – зоната, в която болидите се паркират за определен период от уикенда, с цел по тях да не се работи. По сегашните правила парк ферме действа в промеждутъка от три часа и половина след квалификацията до пет часа преди началото на състезанието в неделя.

Кристиан Хорнер от Ред Бул е против утежняването на правилата: "Когато за първи път въведоха парк ферме, изглеждаше опасно и будеше недоумение" цитира го Моторспорт. "Трябва да се внимава такива правила да не доведат до непредвидени последствия. По-добре е да имаме възможност да настройваме крилата и окачването, но може би самите части трябва да бъдат одобрявани".

Новата промяна би означавала, че отборите няма за могат да работят по колите. Ще може единствено да се сменят гуми, да се зарежда гориво и да се сменя спирачна течност. Всичко друго би водило до наказание на старта. Според Хорнер такива ограничения ще навредят на качеството на състезанията, вместо да го подобрят.

Christian Horner against 2021 rules and proposes change https://t.co/c0W9O3qFbU via @GPblog.com