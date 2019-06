Успехът на Хамилтън не е случаен, убедил се Окон

Естебан Окон остана без място на стартовата решетка през 2019, въпреки че постигна много добри резултати с Форс Индия/Рейсинг Пойнт. Французинът попадна в Мерцедес като резервен пилот, но това изглежда ще му даде ценен опит. Окон призна, че работата отблизо с Люис Хамилтън много му помага.

"Можеш да разбереш защо Люис винаги е толкова успешен и защо е спечелил толкова много титли – това не е съвпадение" сподели Окон. "Той работи много здраво на пистата и задава правилните въпроси. Ако има нещо интересно, то веднага му привлича вниманието и той започва да разпитва. Преди не съм го познавал толкова, но сега имам съвсем различна представа за него".

"Има си причина да е постигнал такива успехи, а сега е на върха си".

Въпреки тоталната доминация на Мерцедес от началото на сезона, Окон подчерта, че дори отстрани да изглежда елементарно, всъщност им коства сериозни усилия. "Изглежда сякаш винаги контролираме нещата, обаче невинаги е така. Никога не е лесно да победиш – нито за отбора, нито за пилота".

