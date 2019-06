ФИА отхвърли искането на Ферари за преразглеждане на наказанието на Себастиан Фетел от предишния кръг в Канада. След като тимът е представил нови доказателства на стюардите, те са преценили, че в тях няма достатъчно основания за ново разглеждане на събитието.

Италианският тим твърдеше, че разполага с "безспорни" доказателства, че Фетел не е нарушил правилата на пистата "Жил Вилньов". Тогава той получи пет секунди наказание заради опасно завръщане на пистата и блокиране на Люис Хамилтън. В крайна сметка това костваше победата на четирикратния световен шампион.

Сред доказателствата на Ферари са били данни от телеметрията, както и още снимки и видеа от инцидента, заедно с показания от Себастиан. Стюардите, обаче, са отбелязали, че всичко това е било на разположение на колегите им в Канада още преди края на състезанието.

Скудерия са приложили и анализ на случилото се от Карун Чандок, който тази година е коментатор за Скай Скпортс. Стюардите са преценили, че това е "нов материал, който обаче не е значително и адекватно доказателство, а представлява лично мнение на трета страна".

