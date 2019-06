Ботас с минимална преднина пред Хамилтън преди квалификацията

Мерцедес продължиха да доминират и последната тренировъчна сесия преди квалификацията за Гран при на Франция. Валтери Ботас беше по-бързият от двамата пилоти на тима, но само с 4 хилядни от секундата пред Люис Хамилтън. Преследвачите от Ферари заеха трето и четвърто място с над 4 десети изоставане, като Шарл Леклер беше с по-добър резултат от Себастиан Фетел.

That’s a wrap on #FP3 in France Valtteri tops Final Practice with a 1:30.159, Lewis in P2 with a 1:30.200



Quali! #FrenchGP pic.twitter.com/EHflruaI3u — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 22, 2019

Сесията премина спокойно, единствено Джордж Ръсел имаше проблеми с двигателя в неговия Уилямс и направи едва четири обиколки. Условията на пистата бяха сухи и горещи и не се очаква да се променят следобед.

Ред Бул успяха да подобрят скоростта си и да заемат пето и шесто място, като Макс Верстапен беше по-бърз, но амбицираният му пред родна публика съотборник Пиер Гасли беше плътно зад него.

Bulls finish #FP3 in P5 and P6 Max with a 1:31.538 and Pierre 1:31.599 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/IypLgyip2A — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 22, 2019

Най-оспорвана изглеждаше битката между Даниел Рикардо с Рено и Макларън, където Ландо Норис бе по-бърз от Карлос Сайнц. Тримата се наредиха съответно на 7, 8 и 9-то място, а Топ 10 затвори Кими Райконен с Алфа Ромео.

Flying into the weekend like...



And we hear a rumour Jet Man might be back at the #FrenchGP in 2019 pic.twitter.com/DDz12D92yM — Formula 1 (@F1) June 22, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images