Без наказание за Хамилтън заради случая с Верстапен

Люис Хамилтън не получи наказание от стюардите във Франция за ситуацията от второто свободна тренировка между него и Макс Верстапен. Пилотът на Мерцедес беше разследван за евентуално опасно завръщане на пистата след трети завой на пистата "Пол Рикар", при което петкратният световен шампион излезе непосредствено пред Ред Була на холандеца.

Стюардите са преценили, че няма нито умисъл, нито последствия, но случаят предизвика внимание заради безкрайната сага с подобния инцидент между Люис и Себастиан Фетел в Канада миналия кръг.

Макс Верстапен коментира случая така: "От такова нещо няма да правя проблеми. Ние не се борим за първенството. Ако беше битка за шампионата, в която да имаме реална надпревара с Мерцедес – да, сигурно човек би се опитал да ги прецака. Не смятам, че има нужда от подобно нещо сега".

Холандецът казал пред стюардите, че Хамилтън не го е задържал, и че всъщност Люис не е виждал Макс в огледалата си. "Тия огледала не са много големи, а тази част на пистата е много широка. Така че той нямаше как да ме види".

