Хамилтън не допусна изненади и спечели квалификацията във Франция

Люис Хамилтън не допусна никакви изненади и спечели своя 86-и полпозишън (63-ти с Мерцедес). Валтери Ботас, който беше по-бърз в тренировките, не успя да спре съотборника си и остана втори. Шарл Леклер постигна трето време за Ферари, докато Себастиан Фетел отново стъпи накриво и ще стартира едва седми. Макс Верстапен се класира четвърти, а най-приятната изненада беше оранжевия трети ред за Макларън. Топ десет оформиха Даниел Рикардо с Рено, Пиер Гасли с Ред Бул и Антонио Джовинаци с Алфа Ромео.

What a lap by @LewisHamilton! He clocks a 1:28.448 and takes provisional Pole with a new track record!



Can anyone top it? #FrenchGP pic.twitter.com/jtVMyscW36 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 22, 2019

Good work, team! Lando qualifies P5, Carlos in P6.



Focus switches to tomorrow. #FrenchGP pic.twitter.com/LADtJWGpnc — McLaren (@McLarenF1) June 22, 2019

Първата фаза на квалификацията беше отчасти хаотична. Заради пазене на гуми временното класиране след Q1 беше доста разбъркано – след двата Мерцедеса начело, разбира се. Нямаше нищо извънредно, с изключение на един усукан инцидент с участието на Кими Райконен и Даниел Рикардо. Пилотът на Алфа Ромео изпусна трасето и при завръщането на пистата може би попречи на Рено-то, а на всичкото отгоре Ромен Грожан с Хаас също беше повлиян. В крайна сметка под чертата останаха Квят с Ред Бул, Грожан, Строл с Рейсинг Пойнт и двата Уилямс-а.

Q3: 5 mins to go...



Hamilton sets a new track record (1:28.448s)

Vettel aborts his flying lap and returns to the pit lane#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/L51mOg50tQ — Formula 1 (@F1) June 22, 2019

Във втората част класирането заприлича повече на разпределението на силите, което наблюдавахме по време на свободните тренировки. Ботас продължи да води, но Фетел се нареди втори. Двата болида на Макларън продължиха с доброто темпо, а голямата изненада беше класирането на Джовинаци с Алфа Ромео за Q3. Преди последната фаза отпаднаха Албън с Торо Росо, Кими Райконен с Алфа Ромео, Нико Хюлкенберг с Рено, Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Кевин Магнусен с Хаас.

Bravo @Anto_Giovinazzi! Starting P10 tomorrow. We will put up a fight for points! #FrenchGP pic.twitter.com/9hixNV4UBD — Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) June 22, 2019

Q3 започна с рекордна обиколка на Люис Хамилтън, а Фетел не успя да завърши първия си опит заради грешка или проблем при качването на предавки и излизане с четирите гуми извън очертанията на пистата. При вторите излизания единствено Хамилтън подобри резултата си и затвърди победата, а силите на Себастиан стигнаха само за седма позиция.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images