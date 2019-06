Хамилтън с безапелационна победа в Гран При на Франция

В 26-ата обиколка Себастиан Фетел също смени медиум сликовете си с нови хард. Пилотът на Ферари не успя да "прескочи" с по-късния си бокс Макс Верстапен от Ред Бул и се върна на пистата на пета позиция.

Във втората част от надпреварата за Гран При на Франция нямаше никакви промени в челото. Статуквото се запази и Люис Хамилтън без никакви притеснения води колоната. Две обиколки преди финала британецът има комфортна преднина от повече от 16 секунди пред съотборника си в Мерцедес Валтери Ботас, която запази и до самия финал. Така Люис напълно заслужено спечели победата във Франция, която е шеста от осем старта в сезон 2019.

UPDATED DRIVER STANDINGS: ROUND 8



A commanding lead at the top for @LewisHamilton



And this is his highest points total ever after eight races



Record-setting pace from the five-time champion in more ways than one#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/BmAmlFDRbO