На Хамилтън още не му е омръзнало да побеждава

Люис Хамилтън спечели своето 79-о състезание в кариерата на пистата "Пол Рикар" във Франция. Това беше осмата надпревара за сезона и осма поредна двойна победа за отбора на Мерцедес. Гран при на Франция може би ще бъде запомнено като едно от най-скучните за сезона, тъй като освен интрига, липсваха и интересни събития.

Разбира се, петкратният световен шампион няма вина, че никой не може да го настигне: Хамилтън водеше от началото до финала и не допусна никакви грешки. "Състезавам се от много време, но това никога не омръзва" сподели Люис след края на надпреварата.

"Не бих могъл да постигна нищо без този невероятен отбор. Заедно правим история. Наистина съм много въодушевен." Пилотът на Мерцедес коментира и проблемите, които е имал по време на състезанието, като например счупената му седалка. "Винаги е трудно, всеки път нещо се случва, защото караме на ръба".

HAMILTON: "I've been racing a long time but it never gets old. I couldn't do what I do without this incredible team. We're making history together. I'm really hyped" #F1 #FrenchGP pic.twitter.com/9fCTrtIEv5