Ботас: Хамилтън не е непобедим

Валтери Ботас е на мнение, че Люис Хамилтън не е непобедим, въпреки че след осмата поредна двойна победа на Мерцедес разликата между тях нарасна на 36 точки. Финландецът опита атака на старта, но не успя, след което следваше съотборника си на около две секунди и половина през първата половина от състезанието, но в крайна сметка завърши на над 18 секунди изоставане. В последните две обиколки Валтери дори беше обект на атаки от страна на третия Леклер с Ферари.

"Нищо кой знае какво при мен" призна Ботас след края на Гран при на Франция. "Най-голям шанс имах на старта, но Люис също тръгна силно. В крайна сметка днес той просто беше по-бърз. Не успях да отговоря на неговото темпо и трябва да поработя върху това преди следващия кръг".

"Все пак съм горд от себе си и от отбора. Просто трябва да разбера какво мога да направя по-добре следващия път. Той беше много силен и последователен днес, както и вчера в квалификацията, но не е непобедим, ясно ми е, че трябва да работя по-усърдно".

BOTTAS: "The start was my best bet but Lewis had a good one, too. Ultimately, Lewis was quicker today. He was really strong and consistent - he's not unbeatable, I just need to work hard"#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/qlaLFP9gHB