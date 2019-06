Леклер дал всичко от себе си

Шарл Леклер не успя да разстрои тандема на Мерцедес, но въпреки всичко остана доволен от силния ден за него и отбора. В първата половина на Гран при на Франция 21-годишният пилот на Ферари не успяваше да настигне Сребърните стрели, а и трябваше да поглежда в огледалата за атаки от Макс Верстапен с Ред Бул.

Във втората половина, обаче, Леклер чувствително вдигна темпото и в самия край пробва да атакува Валтери Ботас. От негова гледна точка, състезанието беше успешно – нещо, което съотборникът му Себастиан Фетел далеч не може да потвърди.

"Дадох всичко от себе си. Колата беше добре, но Мерцедес бяха много бързи в началото" сподели Леклер. "Първият стинт беше ОК, а вторият вече беше до поддържане на гумите. Към края настигах Валтери, но не оставаха достатъчно обиколки, за да пробвам да го изпреваря. Като се има предвид къде бяхме в петък, днес беше чудесен ден за нас".

LECLERC: "I gave it everything. I felt ok with the car but the Mercedes were too quick early on. We did a great job with tyre management and I was catching Valtteri for P2, but ran out of laps"#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/VYfKJgfzv6