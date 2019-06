Рикардо получи две наказания и остана без точки

Даниел Рикардо беше наказан с две наказания от по 5 секунди и така се смъкна от 7 на 11 място в крайното класиране за Гран при на Франция. И двете мерки са заради изпреварванията, които направи австралиецът в края на състезанието, защото и в двата случая пилотът на Ред Бул е минал извън очертанията на пистата. Рикардо първо изпревари Ландо Норис с Макларън, а след това и Кими Райконен с Алфа Ромео.

"Майната им, това как ви звучи?" беше коментарът на Даниел, казан с най-голямата от арсенала му с широки усмивки. "Шегата настрана, всеки път, когато се опитвам да спра късно, за да пробвам атака, изпитвам трудности да дръпна напред. Почвам да свиквам и съм по-добре от началото на годината, но все пак преди бях с Ред Бул".

"Обаче ако не опитвам, ще си стоя назад през цялото състезание, така че трябва да пробвам, дори да е на лимита. Старая се да е по правилата".

След като беше обявено наказанието, Дани написа в Туитър: "Не съжалявам. По-добре да опитам така, отколкото да си стоя отзад без сърце".

