Рикардо иска промени по френската писта

Даниел Рикардо е на мнение, че организаторите на Гран при на Франция трябва да променят конфигурацията на пистата "Пол Рикар". Последният кръг, който се проведе там, беше определен от мнозина специалисти и фенове като крайно отегчителен. Рикардо подчерта, че на това трасе е много трудно да се изпреварва.

"С тази нова настилка, ако не спазваш траекторията и си с прекалено висока скорост, нямаш никакъв шанс да вземеш завоя. Което на практика означава, че ако възможната траектория е само една, става много трудно да изпреварваш".

На въпрос на сайта Моторспорт дали само пистата е причина за скучното състезание, Даниел отговори, че проблемът е по-сложен. "Трудно е да се каже. Знам, че разполагат с много варианти тук, може би трябва да пробват нещо различно".

"Има много дълги завои, в които се кара със средна скорост, и в които е много трудно да си близо до предната кола. В първите обиколки аз бях зад хора с гуми софт и направо убивах моите гуми".

