Уилямс ще прогресират до 5-6 състезания, смята Ръсел

Уилямс ще отбележи забележим прогрес до 5-6 състезания, вярва пилотът на отбора Джордж Ръсел. За момента британският тим все още не е записал нито една точка и определено има най-слабата кола на стартовата решетка. Въпреки всичко, Уилямс направиха някои подобрения в последните седмици.

"Всички са много позитивно настроени, наистина е впечатляващо да наблюдаваш колко са мотивирани хората, независимо от трудните времена, в които се намираме" сподели Ръсел пред Crash.net. "До 5-6 състезания ще бъдем в такава позиция, след което ще отбележим прогрес, който ще бъде видим вече и за обикновения зрител. Само че дори тогава все още ще сме на опашката…"

За Уилямс трудностите започнаха още преди началото на сезона. Британският тим не успя навреме с подготовката на болида и изпусна цели два дни от подготовката в Барселона. Така те загубиха изключително ценно време, в което да изпитват колата за 2019.

