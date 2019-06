Хамилтън с критика към Ред Бул

Пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън отправи критика към Ред Бул, като ги обвини, че много слабо се адаптират към различните писти от Ф1. Сребърните стрели спечелиха с двойни победи всички състезания от сезон 2019 досега, като Ферари са относително най-близо до тях, а Ред Бул са трети.

"Идеята е да имаш кола, която работи добре на всички писти" заяви Хамилтън пред френски журналисти. "Ако погледнете Ред Бул, те бяха много добри в миналото, а и още са добри на места като Монако и Унгария. Само че все още се придържат към старата си философия".

"По неясна причина те продължават да използват преден наклон на болида. Въздушното съпротивление, което се образува по този начин, не е подходящо за всичко. За сравнение, ние се адаптираме всяка година. Не решаваме непременно, че само ние сме на прав път, и гледаме какво са направили и останалите. Изглежда останалите не използват такъв наклон".

Наклонът на болида бе въведен от Ейдриън Нюи преди 8-9 години. От тогава задницата на Ред Бул стои по-високо. В началото дори ги обвиняваха, че използват гъвкаво предно крило – нещо, което е забранено от правилника, но всъщност причината беше в наклона напред.

