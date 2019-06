Хамилтън най-бърз в първата тренировка, Фетел плътно зад него

Люис Хамилтън даде най-добро време в първата свободна тренировка за Гран при на Австрия. Поне засега Ферари изглеждат доста близо до Мерцедес: Себастиан Фетел се нареди втори само на 14 стотни зад лидера, като остави зад себе си Валтери Ботас и съотборника си Шарл Леклер.

Only the @ScuderiaFerrari drivers have used only the medium tyres in #FP1; everyone else has been using soft tyres only (the most popular choice) or a combination. @LandoNorris and @RacingPointF1 are the only ones to have sampled the hard. #Fit4F1 pic.twitter.com/9NGFqS5sZO