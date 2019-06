Леклер оглави втората тренировка, Ботас и Верстапен с катастрофи

Шарл Леклер оглави втората свободна тренировка в уикенда за Гран при на Австралия. Сесията беше хаотична с няколко спирания заради инциденти. Валтери Ботас даде второ време, но изглежда премина лимита на болида си и загуби контрол на шести завой и се заби с висока скорост в огражденията. Валтери остана невредим, но Мерцедесът пострада челно.

RED FLAG



Now Bottas goes into the barriers - this time it's Turn 6 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/xhpm2u8l0A — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Преди това Макс Верстапен изпусна своя Ред Бул на влизането в завой 10, завъртя се и също удари стената. Холандецът остана едва девети.

Max Verstappen loses the rear at Turn 10 and flies into the barriers#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mFdcRUxkZB — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Себастиан Фетел изгуби контрол на същото място, само че дори по-рано от Верстапен и успя да спре преди да се блъсне в огражденията. Той все пак успя да продължи тренировката, но не стигна по-нагоре от осма позиция.

No sooner had we started...



... and Vettel becomes Turn 10's latest victim #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/MCsgWrUSVq — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Трето време даде Пиер Гасли с Ред Бул, а четвърти остана Люис Хамилтън. Пети се нареди Карлос Сайнц, който също имаше едно напускане на трасето при шести завой. Като цяло той се справя по-добре в Австрия до момента за разлика от съотборника си Ландо Норис, който остана десети.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images