Леклер отвя Хамилтън в квалификацията и грабна полпозишън

Шарл Леклер с Ферари спечели полпозишън за Гран при на Австрия с феноменална скорост и нов рекорд на пистата "Ред Бул Ринг". Люис Хамилтън с Мерцедес остана втори на почти три десети изоставане, а трети остана Макс Верстапен в домашното състезание на "Биковете".

За Ферари, обаче, чувствата отново са смесени, тъй като Себастиан Фетел получи повреда и не успя да излезе на пистата в последната фаза на квалификацията.

Четвърти се нареди Валтери Ботас с Мерцедес, следван от Кевин Магнусен с Хаас, което беше изключително представяне за американския тим. Адмирации спечели и Ландо Норис с Макларън, който се нареди шести, следван от двата болида на Алфа Ромео. Пиер Гасли с Ред Бул се оплакваше от проблеми с мощността и постигна едва девето време. Десети остана Себастиан Фетел.

В първата фаза на квалификацията Леклер и Верстапен оглавиха класирането, следвани от Фетел, Норис и Гасли. Любопитното беше, че Ферари единствени в челото бяха с гуми медиум, а всички останали със софт. В последните секунди Хамилтън и Ботас дадоха второ и трето време, а начело излезе Верстапен.

На косъм от ужасен инцидент се измъкна Даниил Квят, който беше в бърза обиколка и изведнъж се появи зад почти спрелия Джордж Ръсел с Уилямс. Бързата реакция на руснака, който заобиколи, излизайки извън трасето, предотврати катастрофа.

Пистата "Ред Бул Ринг" е най-късата в календара на Ф1 и разликите между пилотите също са минимални, така че изненади никога не са изключени. Под чертата останаха двата болида на Рейсинг Пойнт, които се надяваха да прескочат, но не успяха. Дани Квят също отпадна, но може би щеше да успее, ако не беше препречването. На дъното отново бяха Уилямс.

В Q2 ясно се видя разликата в стратегиите на пилотите в челото. Ферари поставиха гумите софт и оглавиха класирането. За разлика от тях, с медиум ще стартират двата Мерцедеса и Макс Верстапен. За третата фаза се класираха двете коли на Алфа Ромео, Норис с Макларън и Магнусен с Хаас. Под чертата останаха Грожан с Хаас, Хюлкенберг с Рено, Албън с Торо Росо, Рикардо с Рено и Сайнц с Макларън.

По време на втората фаза имаше съмнения, че Хамилтън е препречил Кими Райконен и въпросът остана за разглеждане. Пилотите масово чупеха елементи от болидите си върху бордюрите. По време на паузата в бокса на Ферари настана смут, защото изглежда Фетел беше получил по-сериозен проблем.

След първите излизания в Q3 Леклер даде най-добро време, а секунди след това стана ясно, че Фетел няма да може да продължи. Той дори не успя да напусне бокса. За вторите обиколки всички чакаха максимално дълго, защото всеки искаше да използва слипстрийм зад друга кола. Това предизвика проблем с трафик тип "влакче", в което болидите бяха прекалено близо.

Шарл Леклер подобри времето си с нов рекорд и запази лидерството. Той остави Мерцедесите зад гърба си, разделени от Макс Верстапен.

