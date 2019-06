Хамилтън наказан с три места на старта

Люис Хамилтън получи наказание от три места на старта за Гран при на Австрия, тъй като се препречи на Кими Райконен по време на квалификацията. Петкратният световен шампион получи и наказателна точка в лиценза си. Пилотът на Мерцедес беше дал второ време, но сега ще се смъкне до пета позиция зад Ландо Норис с Макларън.

Инцидентът се случи в първата фаза на квалификацията и беше моментално набелязан за разглеждане от стюардите. Кими Райконен беше в бърза обиколка и се канеше да заобиколи бавно движещия се от вътрешната страна на завоя Хамилтън. Британецът, обаче, не намали достатъчно и така провали обиколката на Ледения. Отминавайки, Кими показа среден пръст на Люис.

Още преди да излезе решението на стюардите, много фенове припомниха аналогична ситуация от миналата година на "Ред Бул Ринг" – тогава Фетел по подобен начин забави Карлос Сайнц и също беше наказан.

Lewis Hamilton has been handed a 3-place grid penalty for Sunday's race for *this* incident with Kimi Raikkonen during qualifying (Q1).



Hamilton will start P5.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/kAZMAT6Mgw