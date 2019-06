Верстапен: Няма смисъл от Ф1, ако борбата е забранена

Макс Верстапен победи в домашното състезание на Ред Бул и по категоричен начин прекъсна доминацията на Мерцедес от началото на сезона. Холандецът стартира ужасно и загуби много позиции още преди първия завой, но успя да се завърне по феноменален начин и да спечели първата победа за Ред Бул през 2019, както и за Хонда от далечната 2006.

Битката между него и Шарл Леклер с Ферари беше изключително оспорвана, твърда и много атрактивна, каквато може би отдавна не сме виждали за първото място. Верстапен изпревари Леклер и го изтласка извън трасето, а стюардите бяха сезирани за евентуално нарушение.

"Ако това не е позволено в състезанията, какъв тогава е смисълът да бъдеш във Ф1?" попита Макс след края на надпреварата. "Това е твърда битка, иначе да си стоим вкъщи. Изключително съм щастлив за целия отбор и за Хонда. Невероятно е да победиш тук". Докато изричаше това, публиката, пълна с холандци, изригна в мощни аплодисменти.

VERSTAPPEN: "After that start I thought the race was over but we just kept pushing hard"#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0avy9uYoe8