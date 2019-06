За Леклер маневрата на Верстапен не била чиста

Шарл Леклер отново се размина на косъм да спечели своята първа победа, след като беше изпреварен от Макс Верстапен в предпоследната обиколка за Гран при на Австрия. След като спечели убедителен полпозишън в събота, пилотът на Ферари водеше уверено състезанието почти до финала. 21-годишният му връстник от Ред Бул също му помогна да бъде необезпокояван през почти цялото състезание, защото стартира много зле и се смъкна няколко позиции назад.

Състезанието изглеждаше спечелено за Леклер, но Ред Бул имаше очевидно преимущество и то в ръцете именно на Верстапен – съотборникът му Гасли остана седми с една обиколка назад. Битката между Шарл и Макс беше изключително оспорвана и предвещава епично съперничество между двамата в идните години.

За Леклер, обаче, маневрата на Верстапен не е била по правилата: "Ще оставя стюардите да решат, но за мен е пределно ясно. Не знам как е изглеждало отстрани, ще разберем".

"Аз бях от външната страна, също както и в предишната обиколка, когато беше добре, защото той остави достатъчно място за излизане от завоя. Но на следващата обиколка не го направи, допряхме се и аз трябваше да изляза от пистата. След това вече нямах шанс да се върна, така че това е много жалко".

"Като цяло състезанието беше добро, въпреки че накрая имах малко повече деградация на гумите отколкото очаквахме".

