Верстапен запазва победата си

Без последствие. Това отсъдиха стюардите по повод спорното изпреварване на Леклер, с което Верстапен спечели Гран при на Австрия. Двамата 21-годишни пилоти имаха впечатляваща битка в самия край на състезанието. В предпоследната обиколка Макс атакува от вътрешната страна на завой 3 и избута Шарл извън трасето.

Отборите на Ред Бул и Ферари съответно имаха напълно противоположни виждания за инцидента. Шефът на Скудерия Матиа Биното беше убеден, че Верстапен е направил не едно, а две нарушения с въпросната маневра. Биковете пък бяха на мнение, че ако има наказание, то ще бъде чиста проба грабеж.

В крайна сметка, след няколко часа обсъждане, анализ и разпити, стюардите заключиха, че ситуацията е била състезателен инцидент. Разбира се, Ферари имат право да обжалват.

BREAKING:



No further action on the Lap 69 incident between Verstappen and Leclerc for the race lead



Verstappen keeps the race win#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/1CnPI3rH2U