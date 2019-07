Рос Браун трябва да взима решенията за Ф1, а не отборите

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел е споделил мнение, че решенията за Ф1 трябва да се взимат от Рос Браун, а не да се поставят на гласуване от отборите. Повод за изказването му е най-пресният случай, в който тимовете не успяха да се споразумеят – обсъждането дали да се върнат спецификациите на гумите от миналия сезон.

В началото на уикенда за Гран при на Австрия се е провела среща с основна тема дали гумите за 2019 не са по-лоши от 2018 и въобще как да се подобри шоуто през настоящия сезон. По думите на Тото Волф, на срещата били подхвърлени още идеи: "Гюнтер Щайнер предложи да включим 20 килограма баласт, а Франц Тост – да се намали горивния поток с 10 килограма.

В крайна сметка по основния въпрос тимовете са гласували поравно – 5 на 5, така че промяна няма да има и в остатъка от сезона ще се продължи с гумите за 2019. Според вътрешен източник Фетел коментирал развоя така: "Трябва да се разберем в бъдеще Рос да решава сам", след което напуснал отегчен.

