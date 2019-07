Алонсо не смята да се връща във Ф1 засега

Слуховете, че Фернандо Алонсо може да се завърне във Формула 1 като пилот на Ферари или Мерцедес изглеждат все по-малко вероятни, след като той сподели, че му харесва да се състезава в други дисциплини. Двукратният световен шампион твърди, че седем месеца, след като напусна, Ф1 не му липсва.

Откакто Фернандо се оттегли от най-престижната надпревара в моторните спортове, той спечели титлата в WEC и се опита да постигне така желания троен шлем с липсващата победа от Инди 500. Напоследък неговото име пак се свързва с различни варианти във Ф1, но Алонсо като че ли не е особено заинтригуван.

"Не ми липсва много, това, което постигнах, беше повече от най-оптимистичните ми мечти" написа той в онлайн интервю в своя инстаграм. "Това, което ме изгони от Ф1, все още продължава да съществува… Да мога да се състезавам в други дисциплини – това ме предизвиква да ставам по-добър и да стигам ниво, на което не съм бил преди. Много съм щастлив".

