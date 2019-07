Рено с най-агресивна стратегия за Великобритания

Официалният доставчик на гуми за Формула 1 Пирели обяви избора на отборите за Гран При на Великобритания. Рено е тимът с най-агресивна стратегия, избрал най-много меки смеси за "Силвърстоун". За британския кръг Пирели са подготвили С1, С2 и С3 смесите си, като най-твърдата им гума C1 ще бъде използвана за трети път през сезона след Бахрейн и Испания.

Пилотите на Рено Даниел Рикардо и Нико Хюлкенберг ще имат на разположение по цели десет комплекта от С3 версията, като никой друг отбор не е заложил на толкова много софт гуми. Рикардо ще може да използва само един комплект медиум смеси и два комплекта твърди гуми, докато Хюлкенберг - два комплекта медиум и един твърди. Само Рикардо, пилотът на Уилямс Роберт Кубица и дуото на Рейсинг пойнт Серхио Перес и Ланс Строл ще имат на разположение по повече от един комплект твърди гуми.

